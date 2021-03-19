بايدن: خطة الإنقاذ توفر 40 مليار دولار لمساعدة العائلات على دفع إيجار منازلهم

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية المساعدات التي ستوفرها خطة الإنقاذ الأمريكية لدعم ملايين الأسر الذين عانوا من جائحة كورونا فى الولايات المتحدة التي طالت لأكثر من عام فى البلاد، مفيدا بأن خطة الانقاذ ستوفر مبالغ مالية كبيرة تتخطى الـ 40 مليار دولار لمساعدات المستأجرين فى الولايات الامريكية.

وغرد الرئيس جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط جائحة كورونا.. توفر خطة الإنقاذ الأمريكية أكثر من 40 مليار دولار لمساعدة العائلات على دفع الإيجار، والبقاء في منازلهم، والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم.. المساعدة هنا الآن".



بايدن على تويتر

كما أشارت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن - فى وقت سابق - إلى أن خطة الإنقاذ الأمريكية، ستقدم 130 مليار دولار للمدارس، وذلك لإعادة الطلاب إلى الفصول والمدارس بأمان، وطمأنت الأمريكيين فى رسالتها وقالت: "لقد أتت المساعدة".

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تمنح خطة الإنقاذ الأمريكية 130 مليار دولار للمدارس، لذلك سيكون لديهم الموارد التى يحتاجونها لإعادة الأطفال بأمان إلى الفصل الدراسى، لقد أتت المساعدة".

وفى ذات السياق، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن برنامج التحفيز الأمريكى سيعزز التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا حول العالم، بحسب ما أشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مع رفعها لتوقعاتها للنمو العالمى.

وعدلت المنظمة توقعاتها للاقتصاد العالمى، مستشهدة بزيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا ومشروع قانون الإنقاذ الذى اقترحه الرئيس الأمريكى جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتوقع التقرير المؤقت أن ينمو الناتج المحلى العالمى بمعدل 5.6% هذا العام، فى زيادة كبيرة عن توقعات النمو بـ4.2% فى ديسمبر الماضى. وتشير التوقعات المحدثة لعام 2022 إلى نمو اقتصادى بنسبة 4%.

وتعد حزمة التحفيز المعروفة باسم خطة الإنقاذ الأمريكى واحدة من أكبر تدخلات الحكومة الأمريكية فى الاقتصاد فى فترة ما بعد الحرب العالمية. وتم تمريرها فى مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون.