انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات بكورنيش السويس.. فيديو وصور

وقال الكابتن محمد علي، مدرب منتخب مصر لـ"اليوم السابع"، أن المنافسات حاليا في البطولة من أعمار سنية مختلفة، ومن بينهم مواهب رائعة، مشيرًا إلى أن البطوله شاركت بها لاعبات منتخب مصر، مؤكدا نجاح البطوله بالسويس.

فى حين أكد سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق والذى شارك فى تنظيم البطولة، أن محافظة السويس نجحت فى جذب جميع البطولات من مختلف الألعاب لتقام على أرضها، خاصة الألعاب الفردية، بجانب استقبال استاد السويس لأهم البطولات الرياضية.

من جانبها، قامت إدارة مرور السويس بالتواجد على الكورنيش، وتأمين السباق الذى استمر أكثر من خمس ساعات.