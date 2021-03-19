انخفاض الإنفاق المتوقع للإسبان فى عيد الفصح بنسبة 40% إلى 262 يورو

فاطمة شوقى

بلغ الإنفاق المتوقع للإسبان فى عيد الفصح هذا العام 262 يور، أى أقل بنسبة 40٪ مقارنة بـ438 يورو من الإنفاق المقدر فى 2019، فى إطار القيود التى فرضتها السلطات لوقف انتشار فيروس كرورونا، بحسب مرصد سيتيلم الإسبانى.

وأشارت وكالة أوروبا بريس، إلى أن الدراسة التى قدمها المرصد الإسبانى، سلطت الضوء على انخفاض أكبر فى نية إنفاق اقل من 301 يورو كانت متوقعه فى عام 2021 وهى تمثل انخفاض نسبته 23% من الإجمالى مقارنة ب 31% فى عام 2019، فى هذا الجزء، متوسط ​​الإنفاق المتوقع من قبل أولئك الذين شملهم الاستطلاع هو 737 يورو، 35٪ أقل من 1132 يورو للعام السابق.

بالمقابل تزداد مجموعة الراغبين فى إنفاق أقل من 50 يورو بـ7%، من 21٪ فى 2019 إلى 28٪ في 2021.

33٪ من الإسبان الذين أعربوا عن نيتهم ​​فى إنفاق أقل بسبب قيود السفر الحالية، يخططون للادخار لإنفاق المزيد على السفر بمجرد تحسن الوضع الحالى بعد انتهاء أزمة كورونا، فإن أعلى نسبة وصلت إلى أولئك الذين ينوون ببساطة إنقاذها بنسبة 34٪، ثالثًا ، يعتزم 30٪ ممن شملهم الاستطلاع إنفاق المزيد على الضيافة في مدينتهم.

من ناحية أخرى ، فإن غالبية من شملهم الاستطلاع (52٪) يعتزمون الراحة والبقاء في المنزل ورؤية الأصدقاء خلال الإجازات ، يليهم في المرتبة الثانية السفر ضمن القيود المفروضة (34٪) وفي المرتبة الثالثة ، عن طريق الذهاب إلى المطاعم (32٪).

وبالمثل ، فإن الأنشطة الأخرى التي يعتزم الإسبان القيام بها خلال عيد الفصح هي ممارسة الرياضة (26٪) ، والتسوق (24٪) ، وأنشطة السياحة الريفية (21٪) ، والزيارات الثقافية (14٪) ، والأنشطة مع الأطفال (10٪). اذهب إلى المسارح أو دور السينما أو العروض (8٪) واذهب إلى المنتجعات الصحية أو السبا (4٪).