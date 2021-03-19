النيابة تتخذ عدة قرارت لكشف ملابسات حريق مصنع مازيوت بأرض اللواء.. تفاصيل

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل مصنع مازيوت مواد بترولية فى منطقة أرض اللواء، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائى، الذين تولوا رفع الأدلة منة موقع الحريق، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان أسباب اشتعال النيران، وإجراء حصر بحجم الخسائر.

وكانت قوات الحماية المدنية، قد نجحت فى إخماد حريق اندلع فى مصنع مازيوت ومواد بترولية بالطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مصنع مازيوت بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتجرى عمليات تبريد الحريق وسط تمركز سيارات الإطفاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.