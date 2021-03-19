النيابة تأمر بحبس 4 متهمين بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 4 متهمين بالاتجار فى الموادة المخدرة وحيازنتهم أسلحة نارية وذخيرة بأوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المواد المخدرة المضبوطة على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما أمرت بعرض الأسلحة على المعمل الجنائى.

وردت معلومات للرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل في أوسيم، بمحافظة الجيزة، تفيد بتورط 4 أشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لجلب صفقة كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها بين عملائهم بمنطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها، وتوصلت التحريات إلى أن اثنين من المتهمين يقيمون بأوسيم، واثنين من خارج المنطقة.

وتم إخطار العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، وحدد رجال المباحث بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم موعد ومكان تسليم الصفقة.

وعقب الحصول على إذن من المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بدأ الرائد وليد كمال رئيس مباحث البراجيل في رصد تحركات المتهمين، وإعداد أكمنة لهم، حتى تمكن من ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم 242 فرش حشيش، بلغ وزنها 25 كيلو، بالإضافة إلى بندقية، وفرد خرطوش، وسيارة ملاكي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فأخطر اللواء مدحت محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.