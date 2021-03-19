الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن فى قافلة بمبادرة حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الملاحية مركز ببا على مدار" الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء ، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1511 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 127- معمل طفيليات 40 - حالات الأشعة 29- استصدار 2 قرارات نفقة دولة - تحويل 53 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 90 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية " الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا" - الامراض الغير معدية "الضغط و السكر و السمنة" - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104 مواطنا.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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