الكرملين تعليقا على نشوب حرب باردة جديدة: روسيا تطمح دائما للأفضل لكن تستعد للأسوأ

رويترز

قال الكرملين اليوم الجمعة إن موسكو تطمح دائما للأفضل لكنها تستعد للأسوأ، وذلك ردا على سؤال بشأن نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إنه ينبغي أن يجري محادثات عبر الإنترنت مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة، بعد تصريح للرئيس الأمريكي ذكر فيه أنه يعتقد أن نظيره الروسي قاتل، وفي ظل استمرار تراجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن عرض بوتين إجراء محادثات مع بايدن لا يزال قائما، مضيفا أن بوتين يمكنه فعل ذلك في أي وقت ملائم لبايدن وإن كان العرض لن يظل مطروحا للأبد.