اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين تعليقا على نشوب حرب باردة جديدة: روسيا تطمح دائما للأفضل لكن تستعد للأسوأ

الجمعة، 19 مارس 2021 12:17 م
الكرملين تعليقا على نشوب حرب باردة جديدة: روسيا تطمح دائما للأفضل لكن تستعد للأسوأ بايدن وبوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكرملين اليوم الجمعة إن موسكو تطمح دائما للأفضل لكنها تستعد للأسوأ، وذلك ردا على سؤال بشأن نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة.
 
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إنه ينبغي أن يجري محادثات عبر الإنترنت مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة، بعد تصريح للرئيس الأمريكي ذكر فيه أنه يعتقد أن نظيره الروسي قاتل، وفي ظل استمرار تراجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.
 
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن عرض بوتين إجراء محادثات مع بايدن لا يزال قائما، مضيفا أن بوتين يمكنه فعل ذلك في أي وقت ملائم لبايدن وإن كان العرض لن يظل مطروحا للأبد.
 

جو بايدن

أمريكا

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة