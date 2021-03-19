القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 2 كيلو مخدرات فى شبرا الخيمة

القليوبية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى يتكون من 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من المخدرات المتنوعة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والرائد حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت الحملة من ضبط المتهمين المقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم 50 جرام بودرة، و500 جرام بودر، و1250 جرام شادو، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى 750 جنيها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.