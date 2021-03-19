وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، العثور على أسلحة وعتاد كثيرة لتنظيم داعش في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، موضحة أن الكدس كان يضم 130 قنبلة هاون عيار (180ملم) وبراميل سي فور و200 صاعق وأحادية (عدد2) 5-14 ملم ومدفعا نمساويا.