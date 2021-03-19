اليوم السابع
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خالد صلاح
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السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح أسترا زينيكا

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 ص
السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح أسترا زينيكا لقاح _صورة أرشيفية
ستوكهولم (رويترز)

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قالت وكالة المنتجات الطبية السويدية، إن امرأة كانت فى صحة جيدة توفيت بعد أسبوع من تطعيمها بلقاح أسترا زينيكا.

وقالت فيرونيكا آرثرسون، رئيسة إدارة سلامة الدواء فى وكالة المنتجات الطبية السويدية، فى مؤتمر صحفى "هذه حالة تجلط دم فى الشرايين والأوردة ونزيف حاد.. إنها الحالة (التى تمثل) محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية فى الاتحاد الأوروبي".

وقالت السويد إنها ستمدد تعليقها للقاح أسترا زينيكا حتى الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة مراقبة الأدوية فى الاتحاد الأوروبى  إنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره وذلك بعد تحقيق فى تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه.

 

 


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كورونا

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