الرئيس الجزائرى يتعهد بنزاهة الانتخابات البرلمانية فى رسالته بمناسبة عيد النصر

إيمان حنا

تعهد الرئيس الجزائرى عبد المحيد تبون، اليوم الجمعة، بضمان النزاهة فى الانتخابات البرلمانية المقرر لها 12 يونيو المقبل، وفق صحيفة الخبر الجزائرية.

وقال تبون فى رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيد النصر قرأها الأمين العام لوزارة المجاهدين في تلمسان 500 كلم غرب العاصمة، إنه على يقين بأن الشعب الجزائرى، لا سيما الشباب الذى زرع بوعيه فى الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة، سيتجند لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف في الأفكار في 12 يونيو القادم الذي تم إحاطته بكافة ضمانات النزاهة".



وأضاف تبون: "كنا قد صادفنا بعض العوارض والظروف الاستثنائية من جراء تفشي وباء كورونا، فإننا مدعوون اليوم وبمشاركة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال".

وتابع الرئيس: "لقد كانت تباشير النصر التى لاحت فى سماء الجزائر المجاهدة فى ذلك اليوم الأغر موعدا حتميا أفضى إليه الكفاح الملحمي للشعب الجزائري غداة اندلاعه في الفاتح نوفمبر 1954".

وأكد تبون "على ضرورة حماية الذاكرة الوطنية وذكر بمسؤولية الدولة فى الاطلاع بهذا الملف بأقصى درجات الجدية والمثابرة".

وأشار إلى أنه "قد قطعنا خطوات مهمة وسجلنا بوادر إيجابية خاصة في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية، فإن إصرارنا على صيانة الذاكرة يبقى في صميم أولوياتنا لإحراز المرجو في هذا المسعى".

وأضاف: "أستحضر معكم لحظات مهيبة بالغة المغزى عشناها بإعادة دفن أبطال ممن قادوا المقاومة الشعبية في مقابر الشهداء وفي أرضنا الطيبة بين أهلهم وذويهم".