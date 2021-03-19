الداخلية تضبط 108 طرب حشيش بحوزة عنصرين إجراميين فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، فى ضبط 108 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية، الإسماعيلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى)، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى)، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.