الخارجية الأمريكية تؤكد إجراءها "مناقشات جادة" مع الصين

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن دبلوماسيين أمريكيين أجروا "مناقشات جادة" مع نظرائهم الصينيين فى ألاسكا وإنهم لن يسمحوا "للعروض المسرحية" من الجانب الصينى بأن تثنى الأمريكيين عن طرح مبادئهم وإجراء حوارات حازمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر فى مؤتمر صحفى "نحن نعرف أن هذه العروض الدبلوماسية يمكن المبالغة فيها أحيانا أو ربما يكون المستهدف بها الجمهور المحلي.

"لكننا لن ندع تلك العروض المسرحية من الجانب الآخر توقفنا عن فعل ما ننوى القيام به فى ألاسكا وهو طرح مبادئنا وكذلك توقعاتنا وأن تجرى هذه المحادثات الحازمة مبكرا والتى نحتاج لإجرائها مع جمهورية الصين الشعبية".

وقالت المتحدثة إن المحادثات أمس الخميس كانت "مناقشات جادة".

ويتجه مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار إلى ختام محادثاتهم فى ألاسكا اليوم الجمعة بعد محاورات افتتاحية خلافية كشفت عن عمق التوتر بين الدولتين صاحبتى أكبر اقتصادين فى العالم فى بداية عمل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.