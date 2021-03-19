اليوم السابع
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الحكومة الليبية تلغي قرارات وإجراءات صادر من حكومتي" الوفاق" و"المؤقتة"

الجمعة، 19 مارس 2021 04:58 م
الحكومة الليبية تلغي قرارات وإجراءات صادر من حكومتي" الوفاق" و"المؤقتة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة
أ ش أ

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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والموقتة ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.


وبحسب بوابة الوسط الليبية فإن المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم "3" لسنة 2021 نصت على: "تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021"، فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وحض الجهات المعنية على تنفيذه.


وأصدر الدبيبة، الثلاثاء، منشورًا للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"، وأشار المنشور إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.


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