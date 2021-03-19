وأضافت أنه في حال عدم وجود شهادة التطعيم سيكون على المسافر أن يقدم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا، أخذه في غضون 3 أيام قبل السفر، أو يقدم اختبارا إيجابيا لوجود الأجسام المضادة.



وأشارت إلى أنه سيكون من الممكن أيضا دخول أراضي الإكوادور مع اختبار إيجابي لفيروس كورونا، بشرط الشفاء من المرض في غضون أكثر من شهر وبدون أعراض المرض، ولديهم شهادة طبية بأنهم بحالة صحية جيدة.

وكانت الإكوادور قد سجلت 306 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء و16.3 ألف حالة وفاة جراء الفيروس.