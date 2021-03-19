واضاف البيان:" أنه تم اعتقال 13 عنصرا من المجموعة في مدينة "جيليندجيك" بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، كما احتُجز عنصر آخر في مدينة "ياروسلافل" شمال موسكو"، مشيرا إلى ضبط كمية كبيرة من المطبوعات ذات المحتوى النازي والأسلحة الحادة ومعدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة النارية من منازل المعتقلين.



وأوضح الأمن الروسي في بيانه أن المعتقلين اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم وبأن الخلية تم تنظيمها عام 2019 تحت التأثير الأيديولوجي لزعيم "ام كي يو" كراسنوف. كما اعترف المعتقلون أيضا بأنهم تلقوا تعليمات كراسنوف ومن اعضاء اوكرانيين آخريين في مدينتي خاركوف وكييف حول صناعة وسائل تستعمل في الاعمال الإرهابية والقتل وغيرها من أعمال عنف.