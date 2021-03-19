الأردن تتسلم مساعدات طبية وأجهزة أوكسجين ومولدات طاقة من بلجيكا

كتب وكالات

أعلن الأردن، استقبال طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة للأردن من مملكة بلجيكا، بهدف دعم الجهود الوطنية فى محاربة وباء كورونا.

وحملت الطائرة البلجيكية التى وصلت إلى مطار ماركا العسكرى الأردني، أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبى الأردنى فى التعامل مع جائحة كورونا.

وحسب وكالة "بترا" الاردنية، "تأتى هذه المساعدات ثمرة للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبين جلالة الملك عبدالله الثانى وجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيك".