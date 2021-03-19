افتتاح 5 مساجد بالشرقية ضمن خطة الإحلال والتجديد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتحت مديرية أوقاف الشرقية، اليوم الجمعة، 5 مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى الدكتور محمد أبو حامد، وكيل المديرية خطبة الجمعة بمسجد المصطفى بقرية بيشة عامر – إدارة أوقاف منيا القمح والمساجد التى تم افتتاحها هى:

1.مسجد الحاج محمد النجار – ههيا.

2. مسجد أبو بكر الصديق – عوض مرسى – ديرب نجم.

3. مسجد المصطفى – بيشية عامر – منيا القمح.

4.مسجد الكبير – النعامنة – منيا القمح.

5. مسجد الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح.

بالإضافة إلى مسجد العباس – عزبة الرغلة – كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.



افتتاح مسجد