اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 05:33 م
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افتتاح مسجد قرية المأتين بمركز إطسا بالفيوم.. صور

الجمعة، 19 مارس 2021 05:21 م
افتتاح مسجد قرية المأتين بمركز إطسا بالفيوم.. صور خطبة الجمعة بالمسجد
الفيوم رباب الجالى

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افتتحت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة، مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز إطسا – محافظة الفيوم، ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود محمد أمين مدير إدارة الغرق قبلى.

وتم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

 

المصليين بخطبة الجمعة
المصليين بخطبة الجمعة

 

مسجد قرية المأتين
مسجد قرية المأتين

افتتاح مساجد

وزاره الاوقاف

اوقاف الفيوم

محافظه الفيوم

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