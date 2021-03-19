افتتاح مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بإفريقيا بعد ترميمه.. فيديو وصور

فيما أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، افتتاح 12 مسجدا جديدا اليوم الجمعة بمراكز ومدن دمنهور وكفر الدوار والدلنجات، مضيفا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل كافة المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين.
يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.
ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد، وكذلك بالقرب من المقابر لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.
ومن مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه
مسجد التوبة
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه
جانب من الافتتاح
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
صلاة الجمعة
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
صلاة الجمعة
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور
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