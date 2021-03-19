اليوم السابع
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افتتاح مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بإفريقيا بعد ترميمه.. فيديو وصور

الجمعة، 19 مارس 2021 01:16 م
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بإفريقيا بعد ترميمه.. فيديو وصور افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه
البحيرة - ناصر جودة

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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه قيادات وزارة الأوقاف بالمحافظة، مسجد التوبة بدمنهور أقدم مساجد مصر ثانى مسجد بأفريقيا بعد ترميمه.
 
وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، والتى تناولت قيمة الحق واهمية اتباعه مهما كانت الظروف لأن كل مسلم سيسأل أمام الله عن قوله الحق وابتعاده عن الباطل.
 
وأضاف "أبو حطب"، أن أعمار مساجد الله هو أبلغ رد على الجماعات الإرهابية التى تدعى التدين وهى أبعد ما تكون عن صحيح الدين.
 
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
 
وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

فيما أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، افتتاح 12 مسجدا جديدا اليوم الجمعة بمراكز ومدن دمنهور وكفر الدوار والدلنجات، مضيفا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل كافة المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين.

يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.

ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد، وكذلك بالقرب من المقابر لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.

ومن مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.

 
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (1)
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه 

افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (2)
مسجد التوبة 
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (3)
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه 

افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (4)
جانب من الافتتاح 
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (5)
صلاة الجمعة 
افتتاح ثانى أقدم مسجد بأفريقيا بعد ترميمه (6)
صلاة الجمعة

افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (1)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور 
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (2)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور 

افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (3)
صلاة الجمعة
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (4)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور 
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (5)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور

افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (6)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور

افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (7)
صلاة الجمعة
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور (8)
افتتاح مسجد التوبة بدمنهور

 


افتتاح مسجد التوبة

مدينة دمنهور

محافظة البحيرة

اوقاف البحيرة

محافظ البحيرة

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