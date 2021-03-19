افتتاح مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بإفريقيا بعد ترميمه.. فيديو وصور

يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.

ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد، وكذلك بالقرب من المقابر لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.

ومن مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.