اعرف مصير متهم بالنصب على راغبى شراء الدواجن عبر الإنترنت فى سوهاج

كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بإنشاء عدد (24 حساب) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإعلان عن قدرته على توفير كمية من الدواجن المختلفة بأسعار مخفضة حتى يتسنى له استدراج ضحاياه من العاملين فى مجال الاتجار فى الدواجن والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر (خدمة إلكترونية)، كما عثر على محفظة إلكترونية بها دلائل تفيد تحويل المبالغ المالية المشار إليها وسحبه لها، كما ضُبط بإرشاده مبلغ مالى كان بحوزته، وعدد (2) هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.