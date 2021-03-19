اليوم السابع
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استعدوا للصيف.. شاهد منطقة اللسان برأس البر فى دمياط

الجمعة، 19 مارس 2021 03:36 م
استعدوا للصيف.. شاهد منطقة اللسان برأس البر فى دمياط منطقة اللسان برأس البر فى دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة رأس البر بدمياط، حيث شهدت اقبالاعلى مدار اليوم من المواطنين ورواد المصيف وخاصة منطقة اللسان للأستمتاع بالجو المشمس والطبيعة الخلابة بعد استقرار درجات الحرارة وبعدء انتهاء الموسم المستوى وحلول فصل الربيع.
 
وكانت منطقة اللسان برأس البر، قد شهدت أعمال تطوير وصيانة بعد تعرضها للتأثر بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى شهدتها البلاج على مدار فترات طويلة حيث تم إعادة صيانة أعمدة الإنارة والرخام والممشى والمقاعد وتم وضع حواجز اسمنتية بمعرفة حماية الشواطىء لحماية شاطىء منطقة اللسان.
 
من ناحية أخرى كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برفع كفاءة المصيف  وتنفيذ أعمال تطوير لاستقبال أعياد الربيع والموسم الصيفى، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة وأعمال نظافة وتجهيز الشاطىء وتطوير الحدائق العامة ومناطق الزراعات  فى إطار الحرص على الحفاظ على المساحات الخضراء.
 
منطقة اللسان برأس البر فى دمياط (1)
 

منطقة اللسان برأس البر فى دمياط (2)
 

منطقة اللسان برأس البر فى دمياط (3)
 

منطقة اللسان برأس البر فى دمياط (4)
 
 

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