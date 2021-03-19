استئناف العمل لاستكمال كوبرى الفردوس منذ قليل.. وهذه هى التحويلات المرورية

كتب عبد الرحمن سيد

استأنفت، منذ قليل "منتصف الليل" ولليوم الثانى على التوالى، أعمال تركيب فواصل التمديد بكوبرى الفردوس المستحدث بالطريق القادم من ميدان العروبة باتجاه نفق الأزهر، وهى الأعمال التي تستغرق 5 أيام وتنتهى فى السادسة صباح 22 مارس الجارى.



وتقررت توقيتات الأعمال بحيث تكون فى الفترة من 12 منتصف اليل وحتى السادسة صباح اليوم التالى خلال أيام 18 و20 و21 و22 مارس الجارى، ومن منتصف الليل وحتى العاشرة صباحا في يوم 19 مارس الجارى.



وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن مجموعة من التحويلات تتمثل فيما يلى:



القادم من ميدان العروبة باتجاه نفق الأزهر يسلك يساراً مسطح الفردوس، ثم يميناً فى اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكى) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يميناً مسطح الفردوس واستكمالاً باتجاه نفق الأزهر.



ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.