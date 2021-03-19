اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استئناف العمل لاستكمال كوبرى الفردوس منذ قليل.. وهذه هى التحويلات المرورية

الجمعة، 19 مارس 2021 12:05 ص
استئناف العمل لاستكمال كوبرى الفردوس منذ قليل.. وهذه هى التحويلات المرورية المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت، منذ قليل "منتصف الليل" ولليوم الثانى على التوالى، أعمال تركيب فواصل التمديد بكوبرى الفردوس المستحدث بالطريق القادم من ميدان العروبة باتجاه نفق الأزهر، وهى الأعمال التي تستغرق 5 أيام وتنتهى فى السادسة صباح 22 مارس الجارى.

وتقررت توقيتات الأعمال بحيث تكون فى الفترة من 12 منتصف اليل وحتى السادسة صباح اليوم التالى خلال أيام 18 و20 و21 و22 مارس الجارى، ومن منتصف الليل وحتى العاشرة صباحا في يوم 19 مارس الجارى.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن مجموعة من التحويلات تتمثل فيما يلى:

القادم من ميدان العروبة باتجاه نفق الأزهر يسلك يساراً مسطح الفردوس، ثم يميناً فى اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكى) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يميناً مسطح الفردوس واستكمالاً باتجاه نفق الأزهر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


ادارة المرور

تحويلات مرورية

كوبرى الفردوس

اخبار عاجلة

نفق الازهر

اخبار

المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بث مباشر.. سيولة مرورية بالطريق الدائرى فى الجيزة

الخميس، 18 مارس 2021 01:17 م

تحرير 553 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

الخميس، 18 مارس 2021 12:31 م

حى العجوزة يستجيب لليوم السابع ويزيل الحواجز الحديد بـ"جزيرة العرب" لضبط المرور

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:39 م

رادار المرور يضبط 1675 سيارة تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:55 م

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:13 ص

هام لكل قائدى السيارات.. تحذيرات المرور لتجنب حوادث الشبورة بالطرق السريعة

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة