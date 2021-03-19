اليوم السابع
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إيرلندا تخصص 6 ملايين يورو سنويا لدعم الأونروا ومساعدة الفلسطينيين

الجمعة، 19 مارس 2021 01:00 ص
إيرلندا تخصص 6 ملايين يورو سنويا لدعم الأونروا ومساعدة الفلسطينيين مساعدات _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الإيرلندى سيمون كوفيني، تقديم بلاده حزمة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ولمدة ثلاث سنوات، حيث ستقدّم إيرلدنا مبلغ 6 ملايين يورو سنوياً للأونروا خلال الأعوام 2021 - 2023.

وأوضح كوفينى - فى بيان لوكالة الأنباء الفلسطينى "وفا"، - أن إيرلندا كانت ولا تزال من بين أبرز الجهات الداعمة لعمل الأونروا فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، موضحا أن الدعم الحالى يهدف لمنح الوكالة نوعاً من الاستقرار المالى فى فترة تعد صعبة للغاية.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة الإيرلندية لشؤون المغتربين والمساعدات الخارجية الإيرلندى كولم بروفاي، إنّ حزمة الدعم الإيرلندية الجديدة لوكالة الغوث، جاءت لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وللتخفيف من تأثير جائحة كورونا، مشيدا بالعمل الحيوى الذى تقوم به الوكالة فى مناطق عملياتها الخمسة.

بدورها، صرحت وزارة الخارجية الإيرلندية فى بيان "يعكس دعم إيرلندا للشعب الفلسطينى التزام الحكومة طويل الأمد بتحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

 


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