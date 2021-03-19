إعدام 3 طن أغذية منتهية الصلاحية وغلق 8 منشآت فى حملات تفتيشية بالشرقية.. صور

وقال المديرية فى بيان لها، إنه شنت إدارة مراقبة الأغذية ، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية والقنايات ومشتول السوق وأولاد صقر والصالحية الجديدة وصان الحجر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات ومشتول السوق وأولاد صقر والصالحية الجديدة وصان الحجر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 4 بمركز القنايات، و 2 منشأة بمركز الحسينية، ومنشأة بمركز مشتول السوق، ومنشأة بمدينة صان الحجر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 3 طن و 53 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 47 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 70 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية والقنايات ومشتول السوق وأولاد صقر والصالحية الجديدة وصان الحجر.

وأكد الدكتور هشام مسعود، علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.