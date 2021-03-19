اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل على صحراوى بنى سويف

الجمعة، 19 مارس 2021 01:59 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل على صحراوى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

 

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "عزام . ب . ك" 21 سنة سائق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أشرف .ع.م" 45 سنة، مصابا باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة، و"إبراهيم .ا. ا" 21 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.


بنى سويف

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