إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.49 مليون والوفيات مليونان و810880

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 538049 29646541

البرازيل 284775 11693838

الهند 159216 11474605

روسيا 221091 4428239

المملكة المتحدة 125926 4280882

فرنسا 91437 4146609

إيطاليا 103855 3306711

إسبانيا 72793 3206116

تركيا 29777 2950603

ألمانيا 73988 2599794

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 13896 779458

العراق

37 - 8745 490088

المغرب

38 - الأردن 5627 514107

40 - الإمارات 1424 434195

41 - لبنان 5609 430734

6591 383880

42

- السعودية

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.