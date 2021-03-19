إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.49 مليون والوفيات مليونان و810880

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 538049 29646541
البرازيل 284775 11693838
الهند 159216 11474605
روسيا 221091 4428239
المملكة المتحدة 125926 4280882
فرنسا 91437 4146609
إيطاليا 103855 3306711
إسبانيا 72793 3206116
تركيا 29777 2950603
ألمانيا 73988 2599794
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - 13896 779458
العراق
37 - 8745 490088
المغرب
38 - الأردن 5627 514107
40 - الإمارات 1424 434195
41 - لبنان 5609 430734
6591 383880
42
- السعودية
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة