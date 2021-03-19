اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.49 مليون والوفيات مليونان و810880

الجمعة، 19 مارس 2021 06:00 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.49 مليون والوفيات مليونان و810880 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:        

 الدول والمناطق    إجمالى الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة  538049               29646541

 البرازيل          284775               11693838

 الهند             159216               11474605

 روسيا             221091               4428239

 المملكة المتحدة   125926               4280882

  فرنسا            91437                4146609

 إيطاليا           103855               3306711

 إسبانيا           72793                3206116

 تركيا             29777                2950603

 ألمانيا           73988                2599794

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات

   28 -      13896                 779458

 العراق                                   

   37 -  8745                  490088

 المغرب                                   

   38 - الأردن       5627                  514107

   40 - الإمارات     1424                  434195

   41 - لبنان        5609                  430734

                     6591                  383880

 42                       

  - السعودية                        

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

   

 


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