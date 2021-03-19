"أوقاف الأقصر" تطلق حملة لتعقيم المساجد وتستعد لافتتاح مسجدين جديدين اليوم

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى حملة التعقيم والتطهير داخل المساجد حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى، مع المتابعة الشخصية من كافة مديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أنه يجرى التجهيز لافتتاح مسجدين جديدين اليوم الجمعة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، حيث تقرر افتتاح المسجدين الجديدين، وهى من المساجد التى تم الانتهاء من بناؤها بالجهود الذاتية، وهى مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود، ومسجد الإمام الحسين بقرية القرية بمدينة إسنا، وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف الطود، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمواطنين، وبالنسبة لمسجد الطود أناب الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير عام المديرية، الشيخ محمود عبد العظيم بغدادى مدير إدارة أوقاف الطود بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبه الجمعة، كما قرر الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير عام المديرية، إنابة الشيخ حسن الأمير أحمد محمد مدير اداره أوقاف إسنا بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الجديد.

وفى نفس السياق، تجرى مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية.

وقال وكيل أوقاف الأقصر، إن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلى:- "مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامي بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود".



أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الإمام الحسين بإسنا



تجهيزات مسجد الإمام الحسين بإسنا قبل افتتاحه



تجهيزات مسجد الخوالد شرق الأقصر



جانب من فرش مسجد الخوالد قبل افتتاحه الجمعة