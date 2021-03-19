اليوم السابع
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أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا

الجمعة، 19 مارس 2021 01:00 ص
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى
أنكوراج (رويترز)

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بدأت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع الصين، قائلة إن الأفعال الصينية تهدد النظام العالمى الذى يقوم على القواعد ومتعهدة بأن واشنطن ستدافع عن أصدقائها.

 

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين فى ألاسكا "لا نسعى إلى الصراع لكننا نرحب بالمنافسة وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

 

وأبلغ وزير الخارجية أنتونى بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشى وعضو مجلس الدولة وانغ يى فى أنكوراج أن الجانب الأمريكى سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية فى شينجيانغ وهونج كونج وتايوان فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادى للحلفاء.

 

وقال "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذى يحافظ على الاستقرار العالمي".

 


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