أمريكا تطعن على قرار منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري مع كوريا الجنوبية

رويترز

قال مسؤول تجاري يعمل من جنيف اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت طعنا على قرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية أوصى في يناير، بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية.

وليس لدى منظمة التجارة العالمية هيئة لنظر الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليا في متاهة قانونية.

وكانت الرسوم قد فُرضت على أربع درجات من الصلب في 2016 ومحولات الكهرباء الكبيرة في 2012 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.