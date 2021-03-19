اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تطعن على قرار منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري مع كوريا الجنوبية

الجمعة، 19 مارس 2021 01:00 م
أمريكا تطعن على قرار منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري مع كوريا الجنوبية منظمة التجارة العالمية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسؤول تجاري يعمل من جنيف اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت طعنا على قرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية أوصى في يناير، بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية.
 
وليس لدى منظمة التجارة العالمية هيئة لنظر الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليا في متاهة قانونية.
 
وكانت الرسوم قد فُرضت على أربع درجات من الصلب في 2016 ومحولات الكهرباء الكبيرة في 2012 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.
 

منظمة التجارة العالمية

أمريكا

باراك أوباما

كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة