أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا بهولندا والسويد تسجل 5735 حالة جديدة

رويترز

قال وزير العدل الهولندي فيرد جرابرهاوس لوكالة الأنباء الوطنية (إيه.إن.بي) اليوم الجمعة إن إصابات كورونا في هولندا قفزت بمقدار حوالي 7400 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أكبر زيادة منذ أوائل يناير .

كانت الحالات الجديدة أكبر بنحو 20 في المئة اليوم الجمعة مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسبوع، بينما زاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بنسبة سبعة في المئة في الأسبوع المنصرم.

وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت السلطات يوم الثلاثاء إن النسخة المتحورة التي اكتُشف لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75 بالمئة من جميع الإصابات الجديدة.

من ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات وكالة الصحة في السويد أن البلاد سجلت 5735 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

وسجلت البلاد التي يعيش فيها عشرة ملايين نسمة 26 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بكوفيد-19 إلى 13262 وفاة. والوفيات المسجلة حدثت على مدى عدة أيام أو حتى أسابيع.