أعراض الانتباذ البطانى الرحمى.. الشعور بآلام أسفل البطن ونزيف الأمعاء

كتبت مروة هريدى

يعد التهاب بطانة الرحم شائعا للغاية بين النساء، ولكن لا يعرف هذا المرض سوى عدد قليل كما أن اكتشاف المريضة له قد يستغرق سنوات تقريبًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

الانتباذ البطانى الرحمى هو حالة تبدأ فيها خلايا الأنسجة المشابهة داخل الرحم فى النمو بمكان آخر خارجه، ويحدث ذلك خلال فترة الدورة الشهرية، فلا تخرج من الجسم عكس ما يجب حدوثه أثناء فترة الحيض، بل تخرج من الرحم لتستقر فى أماكن أخرى حوله ما يترتب عليه الشعور بآلام والتهابات.

على الرغم من أن هناك العديد من النساء مصابات بمرض الانتباذ البطانى الرحمى، إلا أن سببه غير معروف، فقد يكون سببه عاملًا وراثيًا، وهى حالة معروفة بـ"الحيض الرجعى" حيث تتدفق الدورة الشهرية للداخل بدلًا من الخروج عن طريق المهبل، ما يترتب عليه التصاق خلايا بطانة الرحم بجدران الحوض والأعضاء الأخرى، وقد تسبب نزيف خلال الحيض نتيجة زيادة كثافتها فى هذه المناطق.

- فيما يلى.. أعراض رئيسية للانتباذ البطانى الرحمى:

1- الشعور بألم فى أسفل البطن أو الظهر (ألم فى الحوض)، وعادة ما يكون هذا الألم أسوأ من الناتج عن الدورة الشهرية.

2- الشعور بألم أثناء الجماع

3- ألم عند التبول أو التبرز أثناء الدورة الشهرية

4- الشعور بالغثيان أو الإمساك أو الإسهال أو ظهور دم فى البول

5- صعوبة فى الحمل

6- حدوث نزيف على فترات متقطعة

7- الشعور بألم أثناء الفحص الداخلى

8- نزيف من الأمعاء

9- انتفاخ البطن خاصة أثناء الدورة الشهرية

10- ألم فى الساقين

وقد تتطور تلك الأعراض لدى النساء المصابات بالانتباذ البطانى الرحمى، حيث تظهر أعراض أخرى نتيجة تأثير تلك الحالة المرضية على حياتهن، مثل:

1- الشعور بألم مزمن

2- التعب ونقص الطاقة

3- الاكتئاب والعزلة

- كيفية تشخيص حالة الانتباذ البطانى الرحمى؟

يقوم الطبيب بفحص المهبل ومنطقة البطن، وقد يمنحك أولاً حبوب منع الحمل أو أى علاج آخر لهذه الحالة، وإذا لم يساعدك ذلك فى الشفاء فقد يطلب خضوعك لفحص بالموجات فوق الصوتية، ولكن من المهم ملاحظة أن الانتباذ البطانى الرحمى غير مرئى فى هذا الفحص، كما أن أعراضه تختلف من سيدة لأخرى، وتكون الطريقة الوحيدة لتشخيص هذه الحالة بدقة عن طريق منظار البطن، ويمكن للطبيب وقتها إزالة هذه الأنسجة.