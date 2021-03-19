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آخر موعد لتلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة غدا

الجمعة، 19 مارس 2021 06:30 ص
آخر موعد لتلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة غدا مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يتوقف مجلس الدولة، عن تلقي طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، غدا السبت.
 
وكان مجلس الدولة بدأ فى تلقى الطلبات يوم 25 فبراير ويستمر حتى غدا السبت 20 مارس الجارى، وفقًا لما أعلنه المجلس، برئاسة المستشار محمد حسام.
 
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
 
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
 
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
 
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
 
6- يجرى قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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