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5 أرقام هامة عن جهود وزارة الصحة فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها

الخميس، 18 مارس 2021 10:18 ص
5 أرقام هامة عن جهود وزارة الصحة فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها جهود الصحة لمواجهة كورونا
كتب أمين صالح

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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا.

 

  1. معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا بلغ 20 ألف مواطن.
  2. من المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.
  3. توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع  5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجارى.
  4. من المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل.
  5. وزارة الصحة نجحت من قبل فى الحصول على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

 

 

 

 


كورونا

لقاح كورونا

وزاره الصحه

الحكومه

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