5 أرقام هامة عن جهود وزارة الصحة فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا.