اليوم السابع
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34 ألف منتفعة بمبادرة "أيامنا أحلى" تحت شعار "حقك تنظمى" بالدقهلية

الخميس، 18 مارس 2021 10:37 م
34 ألف منتفعة بمبادرة "أيامنا أحلى" تحت شعار "حقك تنظمى" بالدقهلية الحملة القومية "حقك تنظمى" بالدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتى تم إطلاقها بمدن "المنصورة، ميت غمر، تمى الإمديد، دكرنس الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة" يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 34110 منتفعات.

وأوضح مكى، أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالى 24 ألف سيدة، منهن 6806 حالات جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة، شملت عمل سونار لعدد 2833 سيدة ومتابعة حمل لعدد 1888 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 3176 سيدة فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 12816 حالة حيث تم توقيع الكشف الطبى وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.

كما تم على هامش الحملة الكشف على 10618 طفلا وعمل فحوصات متنوعة لـ16500 سيدة، وتم تنفيذ عدد 45 ندوة ولقاء جماهيرى فى جميع الإدارات الصحية.

وأضاف مكى، أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم إطلاقها الأحد المقبل 21 / 3 /2021 بمدن "السنبلاوين، منية النصر، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بنى عبيد، المنزلة، جمصة" وتستمر حتى الخميس الموافق 25 /3 / 2021.


الدقهليه

صحه الدقهليه

حقك تنظمى

مبادرة ايامنا احلى

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