وكيل "زراعة الشرقية": زراعة 1000 شجرة توت للمرة الأولى لإنتاج الحرير

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه سوف يتم تدشين حملة زراعة 1000 شتلة توت بداية الأسبوع المقبل، بداية من مركز بلبيس، وانطلاقا لكافة أنحاء المحافظة، ضمن مبادرة وزارة الزراعة لزراعة الأشجار المثمرة.

وأضاف "لاشين"، أن ذلك يعد المرة الأولى لزراعة شجر التوت بمحافظة الشرقية، وسيتم زراعة شتلات مستوردة من عمان واليابان والهند، وهى أشجار متقزمة بحيث لا تسبب تأزم فى المكان.

وأضاف أن إعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى، يستهدف إنشاء التوسع فى زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعى، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة، هدفه عودة القرى المنتجة، وتوفير فرص تشغيل الشباب وتحسين الدخول، ويعد هذا المشروع تنموى، يحقق التنمية المستدامة، من خلال إعادة هذه الصناعة إلى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كافة اشكال الدعم الفنى، والارشادى، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.