وفد كنائسى يزور منطقة البحر الأحمر الأزهرية لمناقشة قضايا اجتماعية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه فضيلة الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ بالبحر الأحمر، وفدا كنائسيا، اليوم الخميس، بديوان عام المنطقة.

وكان علي رأس الوفد الكنائسي نيافة الأنبا ايلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، والقمص يؤانس أديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر والقس بشير عزمى راعى الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المجتمعية وقضايا تخص بيت العائلة بالبحر الأحمر.

رحب رئيس المنطقة الأزهرية بالوفد الكنائسي معبرا عن اعتزازه وتقديره، وأكد وفد الكنيسة على روح المحبة وقوة العلاقات والروابط التى تربط نسيج الشعب المصري وتزيد من أواصر المحبة بين كل أطيافه.



الوفد ناقش مع قيادات الازهر موضوعات اجتماعية



جانب من زيارة الوفد للمنطقة الازهرية