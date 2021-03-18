اليوم السابع
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وزيرة التخطيط: ندرس تقديم حافز مادى للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة

الخميس، 18 مارس 2021 12:21 ص
وزيرة التخطيط: ندرس تقديم حافز مادى للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة وزيرة التخطيط
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك تقدير كبير من الدولة بالمرأة ودورها، مشيرة إلى أن الرسالة التي تبعثها للمجتمع حول أهمية المرأة شديدة الأهمية، وتبرز قدراتها وأهمية احترامها واحترام دورها، وهو ما يؤكده الرئيس في العديد من خطاباته، وهو ما يجب أن يعرفه وتتعلمه الأجيال القادمة.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "السيدة انتصار السيسي عملت على إرساء قيم احترام المرأة وتقديرها في المجتمع المصري ونشكرها على دعمها الكبير للمرأة المصرية".

 

 

وتابعت: "مصر دولة تنمو بشكل جيد على المستوى الاقتصادي، وتتطور في قطاعات مختلفة، ونهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، وكلما كان هناك زيادة متسارعة في النمو السكان، كان هناك ضغط أكبر، ورب الأسرة كلما تعب لينفق على أبناء بالتأكيد سيكون من الأفضل له أن يكون لديه طفل أو طفلين على الأكثر حتى يتمكن من الانفاق عليهم، والمواطن الذي لديه 10 أبناء لا يشعر بثمار التنمية والتطوير وتقليل النمو السكاني هدف قومي، وندرس تقديم حافز مادي للأسر التي ستلتزم بضوابط تنظيم الأسرة، وسيتم وضع مدخرات للمرأة التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة تحصل عليها بعد فترة معينة كحافز".

 

وتابعت: "الهدف الأسمى هو تحسين خصائص الإسكان وتنمية الأسرة، ونحتاج اليوم ألا تتزوج المرأة حتى تبلغ السن القانوني، وهناك العديد من المفاهيم التي نسعى إلى تعديلها، ونحن لدينا قاعدة بيانات قوية للغاية تضم تفاصيل التفاصيل، ولدينا منظومة مواليد ووفيات لحظية".

 

واستطردت: "لدينا خطة المرحلة الأولى منها 3 سنوات، حيث يتم تقييم التدخلات ونرى نتائجها، ونسعى لتمكين المرأة اقتصاديا خلال تلك الخطة، ونسعى لتدريب 2 مليون سيدة ضمن مبادرة تطوير الأسرة المصرية".

 

وبالحديث عن مجمع التحرير، أوضحت: أقول أن كراسة الشروط الخاصة بإقامة مشروعات في مجمع التحرير بعد إخلاءه سيبدأ تقديمها في شهر أبريل المقبل.


التخطيط

وزارة التخطيط

تنظيم الأسرة

النمو السكاني

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