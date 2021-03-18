وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تقام فى وقت لاحق اليوم مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.