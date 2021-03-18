طرابلس (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة، تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلى، مهام عملهم من الوزراء السابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تقام فى وقت لاحق اليوم مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، أدى اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب فى مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.