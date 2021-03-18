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نظر الاستئناف على حكم براءة سما المصرى من تهمة سب ريهام سعيد 16 مايو

الخميس، 18 مارس 2021 01:59 م
نظر الاستئناف على حكم براءة سما المصرى من تهمة سب ريهام سعيد 16 مايو سما المصرى وريهام سعيد - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.
 
وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
 
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
 

 


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