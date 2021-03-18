نظر الاستئناف على حكم براءة سما المصرى من تهمة سب ريهام سعيد 16 مايو

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.
وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
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