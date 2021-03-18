ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بمحل مواد غذائية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل مواد غذائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل بشارع 10 بمنطقة غربال دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة دون وقوع إصابات، وجارى إجراء عملية التبريد.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل البقالة المشار إليه، نتيجة وصول جسم مشتعل إلى البضائع الموجودة بالمحل، ما أدي إلي اشتعالها، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة التحقيقات.