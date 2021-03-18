موجز الاقتصاد.. رئيس البريد: صرف مستحقات 260 ألف لاجئ من 58 دولة

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 18-3-2021 عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وأبرزها إعلان رئيس البريد صرف مستحقات 260 ألف لاجئ من 58 دولة، ورئيس هيئة الاستثمار يلتقى بسفير الإمارات لبحث الفرص الاستثمارية، و أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام.

رئيس البريد: صرف مستحقات 260 ألف لاجئ من 58 دولة

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية، وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف مستحقات اللاجئين فى مصر.

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى بسفير الإمارات لبحث الفرص الاستثمارية

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، لبحث فرص الاستثمار بمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ومستجدات بيئة الاستثمار، وأهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

الحكومة: حريصون على استغلال مساحات الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية

أكدت الحكومة على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم تلبية كافة احتياجات تنفيذ المبادرة من خلال الصناعة المحلية، لافتة الي الباب مفتوح حاليا امام الصناعة المحلية للانضمام للمبادرة من خلال التسجيل لدى مركز تحديث الصناعة الذي يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في المبادرة.

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل قليل بقيمة 4 جنيهات في التعاملات بسوق الصاغة، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1728 دولارا مقابل 1750 دولار صباحا، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 764 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.

أعضاء الوفد البيلاروسى يشيد بالإجراءات الاحترازية فى المنشآت السياحية المصرية

اصطحب المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفدا من بيلاروسيا في زيارة الى مدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن برنامج الزيارة المهنية التي نظمتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لوفد من بيلاروسيا إلى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وزارة التخطيط: مصر من أوائل الدول التى عملت على توطين أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإعداد للتقرير الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام وذلك بحضور ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.

7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضى

استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وزيرة التعاون الدولى تترأس الاجتماع الثانى للجنة الوطنية لدراسة التحول من "الليبور

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021 ودراسة المبادرة التى تقدم بها البنك الدولى فى هذا الإطار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة جيهان صالح، والدكتور أحمد أبوالدهب، ممثلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثلى وزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولى، والبنك المركزى.

الحكومة تتابع مشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى مخطط عليها

عقدت الحكومة، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذى للعمارات السكنية الجارى تنفيذها.