وأضاف الراديو أن الجنود المتمركزين فى بلدة "ماجامى" القريبة من هذه القرية قاموا بمواجهة المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

يذكر أنه على مدى السنوات العشر الماضية، قامت الجماعات الإرهابية التى يطلق عليها السلطات "قطاع الطرق"، بإرهاب سكان شمال غرب ووسط نيجيريا حيث يهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويختطفون الشخصيات المحلية والمسافرين من الطرق للحصول على فدية.

وكان الجيش النيجيرى قد انتشر فى هذه المنطقة عام 2016 وتم توقيع اتفاق سلام مع بعض هؤلاء المسلحين عام 2019 لكن الانتهاكات استمرت.

