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"مصر تستطيع" ينشر صورة اللقاح المصرى covi vax لكورونا قبل التجربة السريرية

الخميس، 18 مارس 2021 07:27 م
"مصر تستطيع" ينشر صورة اللقاح المصرى covi vax لكورونا قبل التجربة السريرية عبوة العينة التجريبية من لقاح كورونا المصري
ماجد تمراز

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قال الإعلامى أحمد فايق، أن مصر بها مراكز بحثية قادرة على إيجاد جزء من الحل لمُعضلة فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع الخطوات التي يتخذها العالم، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية منحت ترخيصا لمصنع مصري هو من سيتولى إنتاج العينة التجريبية للقاح المصرى الذى سيستخدم في التجارب السريرية.
 
 
وأضاف "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "مصر ستدخل المرحلة الأولى من التجارب على اللقاح وسمى (covi vax)، وقائد الفريق العلمي المشرف على تجارب اللقاح يسمى محمد أحمد علي، وقد نشر في وقت سابق المئات من الأبحاث العلمية، والفريق الذي يعمل معه نخبة من كبار الأساتذة المصريين في هذا التخصص".
 
 
وتابع فايق: "المركز القومي للبحوث عمل على سلالة الفيروس الموجودة في مصر، وأجرى تجارب معملية على 4 أنواع من الحيوانات، وهو الآن فى انتظار التصريح الخاص بتجربة اللقاح سريريا، وكل ذلك تم نشره في بحث علمي في إحدى الدوريات الطبية الكبرى حول العالم، وتم تحكيمه من كبار الأساتذة والعلماء الدوليين، وهم من راجعوه وقالوا إن التطعيم واللقاح المصري ينتج أجسام مضادة وتستمر فاعليتها حتى الأسبوع الثالث عشر".
 
وأوضح أن العلماء أكدوا أن اللقاح ثبت أنه آمن وفعال عند تجربته على الحيوان.

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