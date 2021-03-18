اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بالشرقية

الخميس، 18 مارس 2021 10:09 م
مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى طفل عمره عامان مصرعه اليوم الخميس، متأثرا بإصابته نتيجة تعرضه للسقوط من الطابق الثالث بإحدى قرى مركز ديرب نجم بالشرقية، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية تروسيكل على طريق ميت جابر البلاشون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادثين منفصلين، الأول ادعاء سقوط طفل من علو بإحدى قرى مركز ديرب نجم، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته، والثانى انقلاب دراجة بخارية تروسيكل على طريق ميت جابر البلاشون، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم التحفظ على جثة الطفل بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة.


الشرقية

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مصرع طفل

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