مصرع شخصين وإصابة أخرى سقطوا داخل خزان مخلل بالدقهلية

تلقي اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز اجا من مستشفي أجا العام، بوصول جثتين لشابين الاول 27 سنة عامل مقيم بميت غمر والثاني طالب بكلية الزراعة، وعاملة.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد فوزي زيدان رئيس مباحث مركز أجا ، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ، أن المصابة تعمل بمصنع لإنتاج المخلل وأثناء فتح تنك كبير 2000 لتر يستخدم ، فى إنتاج المخلل فسقطت بداخله، وحاول عامل من المصنع إنقاذها فسقط هو الآخر بداخله ، و حاول الثالث نجل صاحب العمل إنقاذ الاثنين فسقط هو الآخر، وتم استدعاء عدد من العاملين وتم استخراجهما من داخل البرميل ، وتبين وفاة العامل ونجل صاحب المصنع ، وتم نقل العاملة إلى مستشفي أجا المركزي ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.