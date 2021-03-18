اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 04:51 م
خالد صلاح
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مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار "المنصورة – القاهرة" فى الدقهلية

الخميس، 18 مارس 2021 04:50 م
مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار "المنصورة – القاهرة" فى الدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، دهسا تحت عجلات قطار "المنصورة - القاهرة" بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبين عدم وجود ثمة أوراق تثبت شخصيته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول جثة مجهولة الهوية، ادعاء حادث طريق.

انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث مركز السنبلاوين، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب ملتحى مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره، ولا يحمل معه أى إثبات شخصية، وتعرض لحادث دهس  بقطار المنصورة القاهرة، حال عبوره السكة الحديد بجوار مزلقان قرية برقين، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، ولم يؤثر الحادث على حركة سير القطارات، وتم إبلاغ شرطة السكة الحديد بالحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

اخبار الحوادث

قطار المنصورة القاهرة

مزلقان برقين بالسنبلاوين

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حوادث السكه الحديد

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