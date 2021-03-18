مصرع شاب فى مشاجرة بالسلاح الأبيض فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة فى مشاجرة بسلاح أبيض مع أحد الأشخاص بشارع الصاغة، التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع "ك ى س" مقيم بالرجبى، متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى مشاجرة بالسلاح الأبيض مع شخص يدعى "محمد.ف" وفر هاربا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتواصلت التحريات أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بينهم، وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتكثف مباحث قسم أول من جهودها لضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.