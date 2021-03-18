مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء داخل مطروح

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء من داخل مطروح.

ويسود اليوم طقسا لطيفا إلى مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا إلى وسط الصعيد، حار نسبيًا جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا، يتخللها ظهور للسحب على مناطق من شمال وغرب الجمهورية تزداد كمياتها بتقدم ساعات النهار و حلول المساء، قد يصحبها فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على شمال الوادى الجديد ومناطق محدودة من مدن الساحل الشمالى.

وعن حركة الرياح معتدلة إجمالًا يصحبها هبات نشطة على المناطق الشمالية مساءً، بينما تنشط نسبيًا على أجزاء من البحر الأحمر، الخليجين وأقصى جنوب البلاد، أما حالة البحرين المتوسط و الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.