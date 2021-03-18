محافـظة المنوفية تسلم مساعدات عاجلة للمتضررين من تصدع منازلهم بكفر داود

كانت تلك الأسر، قد تعرضت لتصدع منازلهم بالطوب اللبن والمسقوفة بالخشب وظروفهم المعيشية الصعبة ، كما ساهمت عدد من الجمعيات الخيرية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بتقديم مساعدات فورية تمثلت في "شنط سلع غذائية ومراتب وبطاطين" وكذا سداد الإيجار لهذه الأسر لمدة ثلاثة شهور لحين الانتهاء من إعادة إعمار المنازل.

كما أوضح إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه جارى استيفاء مستندات صرف مساعدات النكبة طبقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك ، وأفاد بأننا تجاوزنا صرف مليون ونصف خلال العام الحالي من بند الإغاثة لمثل هذه الحالات بمديرية التضامن الاجتماعي وبتوجيهات من محافظ المنوفية، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 2 مليون و630 ألف من مؤسسة التكافل الاجتماعي مساعدات دفعة واحدة وأخرى شهرية خلال العام المالي الحالي .

وقدم محافظ المنوفية الشكر للعاملين بإدارة التضامن الاجتماعي بالسادات لمساهمتهم في تقديم مبلغ مالي لمساعدة إحدى هذه الحالات في لفتة طيبة وإنسانية منهم.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم وتقديم يد العون لهم والوقوف بجانبهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.